Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.03.2022 18:36
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu KaraçayırHakemler: Erol Akbulut, Esat DanziliBolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Havlickova, Özlem Güven, Çağla Salih, Calderon (Kharchenko, Yelzaveta, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)Kuzeyboru: Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Aralye Karasoy,...

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Havlickova, Özlem Güven, Çağla Salih, Calderon (Kharchenko, Yelzaveta, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

Kuzeyboru: Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Aralye Karasoy, Yasemin Yıldırım, Sabriye Gönülkırmaz (Dilek Kınık, Simay Gazi, Işıl Öz, Ezgi Ayyıldız, Hande Korkut, Elif Boran)

Setler: 15-25, 12-25, 25-22, 28-26, 17-15

Süre: 134 (22, 22, 30, 38, 22)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Bolu Belediyespor, konuk ettiği Kuzeyboru takımını 3-2 yendi.

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Yasemin Yıldırım, Burcu Şentürk, Elif Uzun, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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