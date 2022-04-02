Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

02.04.2022 20:39
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur TosunNilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Hümay Topaloğlu, Maglio (Buse Kayacan Sonsırma, Sudenaz Uzun, Hilal Kocakara, Dumcheva, Aslı Tecimer, Cansu Bir)Yeşilyurt: Strumilo, Bilge Paşa, Elisa Tuana...

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Hümay Topaloğlu, Maglio (Buse Kayacan Sonsırma, Sudenaz Uzun, Hilal Kocakara, Dumcheva, Aslı Tecimer, Cansu Bir)

Yeşilyurt: Strumilo, Bilge Paşa, Elisa Tuana Köse, Derin Ezgi Taşdemir, Veltman, Eda Nazlı Kafkas (Duru Aksu, Burcu Yönder, Nilsu Şen)

Setler: 25-23, 25-22, 20-25, 20-25, 15-9

Süre: 122 dakika (28, 26, 26, 26, 16)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Yeşilyurt'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Nilüfer Belediyespor, normal sezonu 12. sırada tamamladı.

Öte yandan son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup olan Karayolları, sezonu 13. basamakta bitirdi ve Yeşilyurt'un ardından Sultanlar Ligi'ne veda eden ikinci ekip oldu.

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Kaynak: AA

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