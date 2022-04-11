Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı

11.04.2022 18:01
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Çevik, Nurper ÖzbarGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Su Zent)Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Nurper Özbar

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Carata su, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Su Zent)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Dilek Kınık, Işıl Öz, Simay Gazi, Elif Boran, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)

Setler: 25-17, 31-33, 25-15, 25-19

Süre: 104 dakika (20, 35, 24, 25)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Galatasaray, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, 5'incilik için PTT ile karşılaşacak. Kuzeyboru ise 7'ncilik için Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi

Zeynep Demirel, Burhan Felek, Sigorta, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı - Son Dakika
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