Voleybol Takımımız Altın Madalya Kazandı

SALON: Palamazzola

İTALYA: Battista, Tanase, Marchesini, Akrari, Moro, Gardini, Eze, Manfredini, Scola, Obossa, Bolzonetti, Nardo

TÜRKİYE: Simay Kurt, Tuğba İvegin, Merve Atlıer, Defne Başyolcu, İdil Naz Başcan, Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir, Liza Safronova, Berka Buse Özden, Begüm Kaçmaz, Beren Yeşilırmak, Aylin Uysalcan

SETLER: 22-25, 24-26, 18-25

SÜRE: 1 saat 23 dakika (26', 33', 24')

Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.