Voleybol Turnuvası Şampiyonu İnli Köyü

Afyonkarahisar Çay Kaymakamlığı tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde düzenlenen 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası', final müsabakasıyla sona erdi.

Turnuvanın final karşılaşmasında İnli Köyü Muhtarlığı Voleybol Takımı ile Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Voleybol Takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonucunda İnli Köyü Muhtarlığı Voleybol Takımı, rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Müsabakalara 19 takım katılım sağladı.

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker tarafından turnuvayı birincilikle tamamlayan İnli Köyü Muhtarlığı takımına kupa ve madalyaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR