Voleybolda Kadın Milli Takım Yunanistan'ı Yendi! - Son Dakika
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Voleybolda Kadın Milli Takım Yunanistan'ı Yendi!

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Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Kadın Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 4. maçında Yunanistan'ı 3-1 yendi.

İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonda milliler, B Grubu'ndaki son maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Rakibini 22-25, 25-17, 25-12 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup eden milli takım, namağlup grup lideri olarak yarı finale yükseldi.

Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finalde 29 Ağustos Cumartesi günü A Grubu ikincisi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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