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Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! - Son Dakika

Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri!

30.11.2021 10:14

Volkan Demirel, Sosa'yı yedek bırakan ve maçın yıldızı İrfan Can'ı oyundan alan Vitor Pereira'yı sert eleştirdi. Volkan Demirel, "Futbol, futbol oynamayı bilenlerle oynanır. Biz geçen sezon Emre ile öyle yaptık" açıklamalarında bulundu.

Sezon başında Vitor Pereira'nın ekibine dahil olmayıp, Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel, beIN Sports ekranlarında yaptığı yorumlarda kimse iltimas geçmiyor. Demirel eski hocası Pereira'nın tercihlerini sert şekilde eleştirdi. Demirel, Ligin son bölümünde Emre Belözoğlu yönetiminde gelen zafer serisinin sırrını bir kez daha Pereira'ya verdi.

Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! Emre üstünden gönderme yaptı

"DAHA FAZLA BİZDE KALDI"

Demirel, "İrfan harika oynamış, çıkması anlamsız. Bir anlam veremedim. Sosa'nın ilk 11'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe kaybetmiyor. Biz Emre ile Sosa'yı oynatmaya başladık, top daha fazla bizde kaldı. Futbol, futbolu oynamayı bilenlerle oynanır" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! Emre üstünden gönderme yaptı
Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri!

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Son Dakika Spor Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! - Son Dakika
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