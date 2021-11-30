Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri!

Ankara için en uygun adaydı! Seçimler öncesi alınan karar ülkeyi iç savaşa sürükleyebilir

Sezon başında Vitor Pereira'nın ekibine dahil olmayıp, Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel, beIN Sports ekranlarında yaptığı yorumlarda kimse iltimas geçmiyor. Demirel eski hocası Pereira'nın tercihlerini sert şekilde eleştirdi. Demirel, Ligin son bölümünde Emre Belözoğlu yönetiminde gelen zafer serisinin sırrını bir kez daha Pereira'ya verdi.

"DAHA FAZLA BİZDE KALDI"

Demirel, "İrfan harika oynamış, çıkması anlamsız. Bir anlam veremedim. Sosa'nın ilk 11'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe kaybetmiyor. Biz Emre ile Sosa'yı oynatmaya başladık, top daha fazla bizde kaldı. Futbol, futbolu oynamayı bilenlerle oynanır" ifadelerini kullandı.