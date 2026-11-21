Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Volkan Demirel yönetimindeki Gaziantep FK, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 1-0 kazandı.

TEK GOL TRAORE'DEN

Mücadelenin 9. dakikasında Oğulcan Ülgün'ün orta sahadan taşıyıp ceza sahasına aktardığı topla buluşan Adama Traore, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi ve Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde Gaziantep FK topa daha fazla sahip olup beraberlik golü için yüklense de aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-0 sonuçlandı.

VOLKAN DEMİREL İLK MAÇINDA KAYIP

Bu sonuçla birlikte kırmızı-siyahlı ekip Gaziantep FK, 8 puanda kalarak Volkan Demirel dönemine mağlubiyetle başladı. Bernd Storck'un çalıştırdığı Gençlerbirliği ise 14 puana yükseldi.