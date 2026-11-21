Volkan Demirel Gaziantep FK'deki ilk maçında istediğini alamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Volkan Demirel yönetimindeki Gaziantep FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybetti. Genç teknik adam, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta puanla tanışamadı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Volkan Demirel yönetimindeki Gaziantep FK, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 1-0 kazandı.
TEK GOL TRAORE'DEN
Mücadelenin 9. dakikasında Oğulcan Ülgün'ün orta sahadan taşıyıp ceza sahasına aktardığı topla buluşan Adama Traore, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi ve Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde Gaziantep FK topa daha fazla sahip olup beraberlik golü için yüklense de aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-0 sonuçlandı.
VOLKAN DEMİREL İLK MAÇINDA KAYIP
Bu sonuçla birlikte kırmızı-siyahlı ekip Gaziantep FK, 8 puanda kalarak Volkan Demirel dönemine mağlubiyetle başladı. Bernd Storck'un çalıştırdığı Gençlerbirliği ise 14 puana yükseldi.
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