Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş - Son Dakika
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Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş

02.03.2022 20:20
Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş

Sivassporlu Ziya Erdal, Karagümrük ile oynadıkları ve 1-0 yenerek yarı finale yükselen maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İstanbul ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel'in takım arkadaşına küfür ettiğini dile getiren Erdal, "Maçın sonunda rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncusuna küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş." sözleriyle tepki gösterdi.

Sivasspor'da Ziya Erdal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ü yenerek yarı finale çıktıkları maç sonrası teknik direktör Volkan Demirel'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HOCANIN HALA FUTBOLCULUKTA KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ziya Erdal yaptığı açıklamada, "Maçın sonunda tatsız olaylar yaşandı. Rakip takım hocası(Volkan Demirel), bizim 20 yaşındaki oyuncumuz Kerem Atakan'a küfür etti. Hocanın, hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışık kalmadı. Maçın sonunda rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncusuna küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş." dedi.

Sivassporlu Ziya Erdal'dan Volkan Demirel'e küfür tepkisi: Şu an içeride ağlıyor

"POZİSYON VERMEDİK"

Deneyimli futbolcu ayrıca, "Bu lig maçından farklıydı, Karagümrük ile iki lig maçı oynadık. Dikkatli oynamamız gerekiyordu. Bunun bilinciyle sahaya çıktık, ilk yarı iki tane net pozisyondan yararlanamadık. İkinci yarı da golü bulduk ve skoru tutmasını bildik. Yanılmıyorsam son dakikalarda bir pozisyon verdik, onun dışında da pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı.

"VOLKAN HOCA'NIN BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINA İNANMIYORUM"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise yaptığı açıklamada, "Biz teknik direktörlere yakışmaz, hele rakip takım oyuncusu ile muhatap olmak yakışmaz. Ben Volkan Hoca'nın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum." dedi.

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Son Dakika Spor Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş - Son Dakika


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