Volkan Demirel, kimsenin bilmediği hobisinden bahsetti - Son Dakika
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Volkan Demirel, kimsenin bilmediği hobisinden bahsetti

13.06.2022 16:01
Volkan Demirel, kimsenin bilmediği hobisinden bahsetti

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran genç teknik direktör Volkan Demirel, kimsenin bilmediği hobisini anlattı. Volkan Demirel, eşinin de etkisiyle tablo ve heykel biriktirmeye başladığını açıkladı.

Şimdilerde teknik direktörlük yapan eski Fenerbahçeli milli kaleci Volkan Demirel, Socrates Dergi'den Mehmet Demirkol'un sorularını yanıtladı. Röportajda en dikkat çeken noktalardan biri ise Volkan Demirel'in 10 yıl sürdürdüğü hobisi oldu.

"200'E YAKIN TABLOM VAR"

Volkan Demirel, sorulan en sevdiğin ressam sorusuna: "Tigran... 2-3 işi var bende, toplamaya çalışıyorum. Amerika'da müzayedelere katılıyor kendisi. Görüp gezmeye çalışıyorum. Türkiye'den de Koray Ariş hocamız var, heykeltıraş, dün de onu ziyarete gittim" şeklinde yanıt verdi.

"EŞİMİN ÇOK ETKİSİ VAR"

Heykeller ve tablolarının toplamının 300-400 civarına ulaştığını söyleyen Demirel, eşinin etkisiyle başladığını ifade ederek:"Eşimin çok etkisi var...İlk evlendiğimizde, eşimin doğum günüydü. 'Bana Taner Ceylan tablosu al 'dedi. O zaman sanatla bu kadar ilgili değildim. 'Alayım da nerden alacağım' dedim? Anlattı. O gün alamadım, uğraşmadım, başka bir şey aldım. Taner Ceylan tablosunu sonradan aldım, şuan Taner Ceylan Türkiye'nin en iyi ressamlarından. Ben insanlara hediye alırken ihtiyaçları olan şeyleri almayı severim" dedi.

'Eşimin etkisiyle' başladım diyen Volkan Demirel, kimsenin bilmediği hobisini anlattı

"REHABİLİTE OLUYORUM"

Volkan Demirel bu hobiyle huzur bulduğunu belirterek:"Tablolara bakarken çok keyif alıyorum, kafamı sıfırlamama çok yardımcı oluyorlar. Bazılarının karşısında kahve içiyorum, bazılarının karşısında çayımı içiyorum, bazen bir plağımı takıyorum, o tabloya bakıyorum, başka bir şey görüyorum. Rehabilite oluyorum" ifadelerini kullandı.

"KİTAP YAZMAK İSTİYORUM"

Ayrıca genç teknik adam Volkan Demirel, aynı röportaj içerisinde bir kitap yazmak istediğini de belirtti.

'Eşimin etkisiyle' başladım diyen Volkan Demirel, kimsenin bilmediği hobisini anlattı
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