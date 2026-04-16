Volkan Demirel: Onyekuru\'dan Memnun Değiliz

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Henry Onyekuru'nun performansından memnun olmadıklarını söyledi.

Volkan Demirel, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında zirve mücadelesi veren Galatasaray ile 18 Nisan Cumartesi günü başkentte karşılaşacaklarını aktaran Demirel, "Rakipten bağımsız kendi durumumuzla ihtiyacımız olanla ilgiliyiz." dedi.

Başkent ekibindeki ikinci döneminde şu ana kadar 5 maçta görev aldığına dikkati çeken Demirel, "Takım olarak her şeyden memnunum. Çalışıyoruz, istek, arzumuz var. Evet gol atamadık. Öz eleştiri yapıyorum ama bu demek değil ki bu hafta güzel bir skorla sahadan ayrılmayacağız. Her maça olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İhtiyacımız; gol, skor, galibiyet, puan, bizi çok daha iyi yerlere getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Demirel, son 2 maçta ilk 11'de şans verdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun kadro dışı kaldığına yönelik haberlerle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Buradaki bütün oyuncuların sözleşmelerine bakıyorum. Şu anki profesyonel bir oyuncuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Bu çıkan haberlerin hepsi başka bir şey. Şöyle söyleyeyim, performansından memnun değiliz. Ben zaten her oyuncuyla ilgili hem yönetime hem de başkanıma rapor sunuyorum. Buradaki inisiyatif tamamen benle alakalıdır. Ben Onyekuru'yu oynatabilirim de oynatmayabilirim de performansından memnun da kalmayabilirim ama bunun farklı şekilde lanse edilmesi, şu an hem kulübümüze hem de takımımıza zarar verir. Onyekuru bizim oyuncumuz, 1 sene daha mukavelesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ki Başakşehir maçında onu tekrar sahaya sürdüm. Ama o maçta istediğim gibi performans alamadım. Sonrasındaki raporlamamda da başka bir şey düşündüğümü dile getirdim ama bu farklı yerlere gitti. Onyekuru bizim futbolcumuz, 1 sene daha sözleşmesi var. Oyuncuyla ilgili bütün inisiyatif bende. İyi performans gösterirse başımda taşırım."

Galatasaray'ın lider olduğunu ve rakiplerine saygı duyduklarını dile getiren Demirel, "Şampiyonluk hedefleri var. Bizim de kendi hedeflerimiz var. Rakibimiz Galatasaray, eksikleri veya iyi yanlarını düşünerek maça hazırlanıyoruz ama tamamen kendimizden sorumluyuz. Çünkü puana ve puanlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Vallahi bu takıma çok güveniyorum"

Demirel, son 5 maçta sadece 1 puan aldıklarına işaret ederek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Oynadığımız takımların hepsi iyi takımlardı. Bunu dile getirmek gerek. Buradan ayrılırken Fatih Karagümrük ile oynadım. Fatih Karagümrük benim rakibim, 3-0 yendim. Başakşehir benim rakibim değil ama çok ekstra bir puan aldık. 5 maça baktığımda bir tek Konyaspor rakibim görünen takımdı. Orada da kornerden yediğimiz golle mağlup olduk. Orada alacağımız 1 puan bile şu an çok ihtiyacımız olan puandı. Şunu söylemek istiyorum, benim rakiplerim Kocaelispor, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa. Tabii ki Galatasaray maçını kazanırsak bizim için çok ekstra olacak. Dışarıdan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama burada en çok zaman harcayan, en çok çalışan benim. Kimse benim kadar çalışamaz, üzülemez, sevinemez. Ama şunu söyleyeyim, elimden geldiği kadar burayı ligde tutmak için sezon sonuna kadar mücadele edeceğim. Hatta istifa etmem gerektiği söyleniyor, tazminatım varmış. Benim ne tazminatım var ne de başka bir şeyim. Ben sezon sonuna kadar buradayım. O tazminatımın olduğunu söyleyen ağabeylerim de gelsin, göstersin mukavelemi, ben de göreyim. İnşallah lig bitene kadar, sezon sonuna kadar buradayız. En iyi şekilde de ligi bitireceğiz. Sonra da en iyi şekilde takımı gelecek sezona hazırlayacağız."

Volkan Demirel, kırmızı-siyahlı takımın 32 puana ulaşması halinde ligde "rahat" kalacağını düşündüğünü ifade etti.

Mental açıdan sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Demirel, "Bir gole ihtiyacımız var. Ama bu gol bizi beklerken sıkıntıya sokmuyor. Ben vallahi bu takıma çok güveniyorum. Buradan giderken de geldiğimde de söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu takımda çok iyi çocuklar var. Bu takım en kısa sürede hem skor bulacak, hem de istediğimiz yerlerde bu ligi bitirecek." diyerek sözlerini tamamladı.