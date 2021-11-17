Üye Girişi
Volkan Gökçek cephesinde heyecan doruğa ulaştı - Son Dakika

Volkan Gökçek cephesinde heyecan doruğa ulaştı

17.11.2021 17:15
Volkan Gökçek cephesinde heyecan doruğa ulaştı

Cumartesi gecesi Almanya'nın Münih kentinde ringe çıkacak olan yenilgisiz boksör Volkan Gökçek, zorlu antrenman temposunu geride bırakarak, hafif antrenman temposuyla maç gününü beklemeye koyuldu.

Cumartesi gecesi Almanya'nın Münih kentinde ringe çıkacak olan yenilgisiz boksör Volkan Gökçek, zorlu antrenman temposunu geride bırakarak, hafif antrenman temposuyla maç gününü beklemeye koyuldu.

Cumartesi gecesi Münih'te İtalyan boksör Luca Maccaroni'ye karşı yumruk sallayacak olan 25 yaşındaki boksör Volkan Gökçek cephesinde heyecan tavan yaptı. Sporcunun promotörü ve EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, rakip Maccaroni'nin etkili sağ yumruklara sahip olduğunu vurgulayarak, "Volkan'a olan güvenim tam. Rakibimizin indirici sağ yumrukları var. Şayet bunlara yakalanmazsa bu karşılaşmayı alacağımızdan eminim. Biz Volkan'ı daha zorlu maçlara hazırlıyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu ve bu doğrultuda çok daha güçlü rakipleri devirmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Volkan, amatör ringlerde büyük başarılara imza attıktan sonra, profesyonel arenaya da iyi adapte oldu. Çıktığı tüm maçları kazanarak yenilgisizlik serisini sürdürdü. Arkamızda büyük başarılar sağlamış dünya çapında boksörlerin enkazını bırakarak, emin adımlarla dünyanın zirvesine doğru yükseliyoruz" dedi.

Bülent Başer: "Formumuzun zirvesindeyiz"

Sporcunun antrenörü Bülent Başer de çok iyi form tuttuklarını belirterek, "Volkan antrenmanlarda muhteşem bir performans gösteriyor. Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Adım adım dünyanın zirvesine doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu karşılaşmadan da alnımızın akıyla çıkacağımızdan eminim. Rakip iyi olabilir ancak biz daha iyiyiz ve bu karşılaşmayı da kazanacağız" şeklinde konuştu. Volkan Gökçek'in basın danışmanı Vedat Alyaz ise genç sporcunun şu an profesyonel bokstaki madalya ümidine en yakın isimlerin başında geldiğini vurgulayarak, "Valkon gelecekte büyük başarılara imza atacak yetenekli bir gencimizdir" diye konuştu. - İSTANBUL

Volkan Gökçek cephesinde heyecan doruğa ulaştı
Volkan Gökçek cephesinde heyecan doruğa ulaştı
Volkan Gökçek cephesinde heyecan doruğa ulaştı
Volkan Gökçek cephesinde heyecan doruğa ulaştı
Volkan Gökçek cephesinde heyecan doruğa ulaştı

Cumartesi, İtalyan, Almanya, Münih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Volkan Gökçek cephesinde heyecan doruğa ulaştı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş 17:55 Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti! 17:49 Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti! Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti 17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar 17:14 Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı 17:07 Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti

Son Dakika Haberleri
17:55 Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş
17:49 Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti!
17:37 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
17:21 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
17:09 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!
17:00 Akşam saatlerinde altın ve doların seyri
16:50 Mesut Özil'den taraftara çağrı: Dua edin
16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf karnı buldu: Duran toplar Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf karnı buldu: Duran toplar         
18:07
Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu Acılı anne, babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu         
17:52
Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi         
17:38
Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor         
17:22
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 18:24:18. #1.13#
SON DAKİKA: Volkan Gökçek cephesinde heyecan doruğa ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement