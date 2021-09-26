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Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor - Son Dakika

Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor

26.09.2021 15:28
Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor, System.String[]

Dünya devleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOXİNG sporcusu Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor.

Dünya devleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOXİNG sporcusu Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor.

Yenilmez denen rakipleri birer birer deviren Volkan Gökçek, 12 yıl dünya starı olarak kalan Klitschko kardeşleri dünya şampiyonu yapan ünlü antrenör Fritz Sdunek adına düzenlenen boks galasında Macaristanlı rakibi Szilveszter Ajtai'yi nakavt ederek büyük bir başarıya daha imza attı. Ödül töreninde asker selamı vererek, başarısını şehitlerimize ve vatanımız için mücadele edenlere adadı.

Erol Ceylan: "Volkan ile gurur duyuyoruz"

EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, sporcusunun performansından son derece memnun olduğunu vurgulayarak, "Güçlü rakipler karşısına çıkardığımız Volkan, her birini tek tek devirerek yüzümüzü kara çıkarmıyor. Bugüne kadar yenilgi yüzü görmeyen boksörleri nakavt ederek bir bir ezen sporcumuzun dünyanın zirvesine hızlı adımlarla çıkışını sağlamak ben ve ekip arkadaşlarıma büyük bir zevk veriyor. Ülkemizin bayrağını dünya ringlerinde zirvelere taşımak ta bizim için ayrı bir gururdur. Ayrıca yine aynı galada ringe çıkan dünya şampiyonumuz Sebastian Formella'da rakibini nakavt ederek bize çifte zafer yaşattılar" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Kimsenin yenemez dediği rakipleri ringlere gömüyor"

EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, bugüne kadar çıktığı yedi maçın tamamını kazanan Volkan Gökçek'in yenilgi yüzü görmediğini belirterek, "Volkan şu an çok iyi bir karneye sahip bir boksörümüzdür. Kimsenin yenemez dediği rakipleri nakavt ederek yerlerde süründüren boksörümüzün gelecek yıllarda dünyanın zirvesinde bayrağımızı dalgalandıracağına olan inancımız tamdır" dedi. - İSTANBUL

Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor
Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor
Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor
Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor
Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor

Erol Ceylan, Asker, Türk, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor - Son Dakika
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