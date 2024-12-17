Wanda'dan Icardi'ye çifte darbe - Son Dakika
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Spor

Wanda'dan Icardi'ye çifte darbe

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık aşamasında olan Wanda Nara, eski kocası Maxi Lopez ve şimdiki sevgilisi L-Gante ile birlikte yemek yedi.

17.12.2024 15:21  Güncelleme: 15:35
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Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından çekişmeli bir boşanma sürecine giren Wanda Nara yine kendini manşetlere sokmayı başardı.

BERABER YEMEK YEDİLER

Icardi ile ayrılık aşamasında olan Wanda Nara, şimdiki sevgilisi L-Gante ve eski kocası Maxi Lopez ile birlikte yemek yedi.

Wanda'dan Icardi'ye çifte darbe
Wanda\'dan Icardi\'ye çifte darbe

Mauro Icardi, Galatasaray, Maxi Lopez, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda'dan Icardi'ye çifte darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Özer Canaydın:
    Bıkmadınız şu kadını haber yapmaktan! 38 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Ferhat esere çok benziyor bu hatun 26 1 Yanıtla
  • ferhat:
    Fer.Ese. annnn nesiiii gibi kimde daalgayı görse üstüne zıpıyooodurmuyor :D:D:D:D mangırı komidine bırakın da yavru sevinsin kasada parası kalmamış :((( 21 3 Yanıtla
  • ferhat:
    Fer.Ese. annnn nnesiniii kazııığkklı salın ncağğaaaaoturtmuşlar beğenmemiş, ille de en büyük cimbomlular siii ilksin demiş :D büyük seviyor kevşşeee :D cokkrds gelcek pce an nnn s nden :))) 14 4 Yanıtla
  • deyvani10 :
    bunlarda nasil bir mide var arkadaş. midem bulandi 16 0 Yanıtla
  • yunus emre ozmen:
    icardinin yol verdiği saçma sapan bir kadını fazla haber yapmayın bence gereksiz meşhur olacak... 13 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Bu kadını hayatımiza sokan Gavatsarayin gavvat forveti gavvaatt İcardi dir 5 8 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    boynuzları arşa değdi 11 1 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    bu camia ve taraftarlı ne kadar genişler. Ferhat eser dümbüktür 6 2 Yanıtla
  • Baran Oturmak:
    Maxi Gomez orada olmamaliydın dostum en masumu sendin 0 4 Yanıtla
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