Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından çekişmeli bir boşanma sürecine giren Wanda Nara yine kendini manşetlere sokmayı başardı.
Icardi ile ayrılık aşamasında olan Wanda Nara, şimdiki sevgilisi L-Gante ve eski kocası Maxi Lopez ile birlikte yemek yedi.
Son Dakika › Spor › Wanda'dan Icardi'ye çifte darbe - Son Dakika
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