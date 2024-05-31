Sneijder, Mourinho\'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı

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Süper Lig devi Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, düyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE'YE GİDECEĞİNİ DOĞRULADI"

Hollandalı eski futbolcu, Jose Mourinho ile konuştuğunu ve Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söylediğini açıkladı. Sneijder yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho'yla konuştum, bana Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı" ifadelerini kullandı.

"YEMEK YİYEBİLİRİZ"

Maçları izleyemeyeceğini söyleyen Wesley, "Galatasaray'da oynadığım için maçlarına pek gidemem ama İstanbul'da yemek yiyebiliriz" dedi.