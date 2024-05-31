Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşacağını doğruladı. Sneijder, Mourinho ile yaptığı konuşmada Fenerbahçe'ye gideceğini söylediğini belirtti.

31.05.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, düyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE'YE GİDECEĞİNİ DOĞRULADI"

Hollandalı eski futbolcu, Jose Mourinho ile konuştuğunu ve Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söylediğini açıkladı. Sneijder yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho'yla konuştum, bana Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı" ifadelerini kullandı.

"YEMEK YİYEBİLİRİZ"

Maçları izleyemeyeceğini söyleyen Wesley, "Galatasaray'da oynadığım için maçlarına pek gidemem ama İstanbul'da yemek yiyebiliriz" dedi.

Sneijder, Mourinho\'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Wesley Sneijder, Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Bahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ankara null: sira buna geldi okan bunada koyacak ENBUYUK GALATASARAY gene mayislar bizim olacak KLASİK ARTİK 20 13 Yanıtla

17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
17:05 Ankara’da çirkin olay “Sizden midem bulanıyor“ diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı Ankara'da çirkin olay! "Sizden midem bulanıyor" diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 19:05:58. #1.12#
SON DAKİKA: Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement