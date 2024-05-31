Sneijder, Mourinho\'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, düyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.
Hollandalı eski futbolcu, Jose Mourinho ile konuştuğunu ve Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söylediğini açıkladı. Sneijder yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho'yla konuştum, bana Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı" ifadelerini kullandı.
Maçları izleyemeyeceğini söyleyen Wesley, "Galatasaray'da oynadığım için maçlarına pek gidemem ama İstanbul'da yemek yiyebiliriz" dedi.
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