Williams Kardeşler, Athletic Bilbao\'ya 20 Gol ve 21 Asistle Katkı Sağladı

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İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao forması giyen Williams kardeşler Inaki ve Nico, bu sezon toplamda 20 gol, 21 asistlik performans sergileyerek, isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Athletic Bilbao, deplasmanda Getafe'yi 2-0 mağlup etti. Athletic Bilbao'da goller Williams kardeşlerden geldi. Bilbao, mücadelenin 27. ve 51. dakikasında Nico Williams'ın asistleri, Inaki Williams'ın golleriyle 3 puana hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar ligde 61 puan toplayarak maç fazlasıyla Atletico Madrid'in 3 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor. Bu sonuçla birlikte Williams kardeşler, tüm kulvarlarda bu sezon 20 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nico Williams, 7 gol, 16 asistlik performansa imza atarken, 29 yaşındaki sağ kanat Inaki Williams ise 13 gol, 5 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL