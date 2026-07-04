Wimbledon'da Şok Elenme ve De Minaur'un İlerleyişi - Son Dakika
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Wimbledon'da Şok Elenme ve De Minaur'un İlerleyişi

04.07.2026 17:08
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Rybakina elenirken, De Minaur son 16'ya yükseldi; Bouzkova da bir üst tura geçti.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Elena Rybakina elenirken, tek erkeklerde Alex de Minaur son 16'ya yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya 3. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Dünya 6 numarası Avustralyalı sporcu Alex de Minaur, ABD'li tenisçi Zachary Svajda'yı 6-2, 5-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek son 16'ya yükseldi.

Tek kadınlarda 2022 Wimbledon şampiyonu ve dünya 2 numarası Kazak sporcu Elena Rybakina, Belçikalı tenisçi Elise Mertens'e 7-6 ve 6-1'lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Günün diğer maçında tek kadınlarda Çek tenisçi Marie Bouzkova, Rus raket Liudmila Samsonova'yı 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek üst tura çıktı.

Kaynak: AA

Wimbledon, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wimbledon'da Şok Elenme ve De Minaur'un İlerleyişi - Son Dakika

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