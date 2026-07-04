Wimbledon'da Şok Elenme ve Zverev'in İlerlemesi - Son Dakika
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Wimbledon'da Şok Elenme ve Zverev'in İlerlemesi

04.07.2026 20:47
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Wimbledon'da Iga Swiatek elenirken, Alexander Zverev 3. turdan son 16'ya yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Iga Swiatek elenirken, tek erkeklerde Alexander Zverev, adını son 16 turuna yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuva, 3. tur müsabakalarıyla sürdü.

Dünya 3 numarası Alman raket Alexander Zverev, ABD'li tenisçi Marcos Giron'u 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek son 16'ya yükseldi.

Tek kadınlarda ise dünya 3 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek, Filipinli raket Alexandra Eala'ya 7-6 ve 6-2'lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

Wimbledon, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wimbledon'da Şok Elenme ve Zverev'in İlerlemesi - Son Dakika

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