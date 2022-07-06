Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar - Son Dakika
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Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar

06.07.2022 22:12
Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar

İngiltere'de düzenlenen Wimbledon tenis turnuvasında yaşanan skandal olay tepki çekti. Taraftarların dinlenmesi ve ibadet etmesi için ayrılan sessiz odalarda bazı çiftlerin cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı.

Wimbledon'da yaşanan skandal olay İngiltere'de gündem oldu. İbadet, meditasyon ve dinlenmek için hazırlanan özel odaları taraftarların farklı amaçlar için kullandığı ortaya çıktı.

ODADAN SESLER GELİYOR

Stadyumda çalışan güvenlik görevlileri, odadan gelen sesler üzerine içeri girmek istediklerini ancak tam o esnada odadan cinsel ilişkiye giren bir çiftin çıktığını belirtti. Bir tenissever de kalabalıktan kaçmak ve kafa dinlemek için bir odaya girdiğini, ancak yan tarafta cinsel ilişkiye giren çiftlerin sesini duyduğunu belirtti.

POLİS DEVRİYE SAYISINI ARTIRDI

Turnuva başlamadan önce stadın bulunduğu köyün sakinleri, taraftarlardan ulu orta ve aşırı ses çıkararak cinsel ilişkiye girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu. Polis de taraftarların park gibi halka açık yerlerde cinsel ilişkiye girmemeleri için bu sene devriye sayısını artırdı.

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'Hac ibadeti, öğrettiği ilkeler ve mesajlarla Müslümanların hayatının tamamını kuşatan bir ibadettir' 'Hac ibadeti, öğrettiği ilkeler ve mesajlarla Müslümanların hayatının tamamını kuşatan bir ibadettir'

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SON DAKİKA: Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar - Son Dakika
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