Wushu sporcusu Kürsü, Avrupa Şampiyonası için Bulgaristan'a gitti - Son Dakika

Wushu ve Kungfu sporcusu İsmail Arda Kürsü, 12-15 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan Wushu Avrupa Şampiyonası'nda hem Kastamonu'yu hem ülkemizi milli takımla birlikte temsil edecek.

Thai Boks Ayyıldız Spor Kulübü ve Kadıdağı Halk Eğitim Merkezi Muay-Thai ve Wushu Sporcusu Gazeteci Fatih Kürsü'nün oğlu Merkez Ortaokulu öğrencisi İsmail Arda Kürsü, Milli Takımla birlikte Wushu - Kungfu'da Avrupa'da madalya aramak için yola çıktı. 12-15 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen olan Avrupa Şampiyonasında Kürsü, madalya arayacak.

Thai Boks Spor Kulübü ve Kadıdağı Halk Eğitim Merkezi Antrenörü Bekir Shukakidze, "İsmail Arda Kürsü çok başarılı bir sporcu. Spor hayatının yanı sıra eğitim-öğretim, terbiye ve ahlak olarak örnek gösterilecek bir birey ve sporcu. Kendisi dört kez Türkiye Şampiyonluğu elde ederek adını milli takıma yazdırmayı başardı. İnşaAllah Milli takımla birlikte yanında olamayacağım ama Bulgaristan'da bizim için, memleket ve ülke için madalya kazanarak büyük gurur yaşatacağına eminim. Kendisine sponsor olacak iş insanları olursa çok memnun olacağımızı da buradan belirtmek istiyorum" dedi.

Milli Sporcu İsmail Arda Kürsü ise, ilk defa yurt dışında milli forma ile ringe çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, Avrupa Şampiyonu olmak için elinden geleni yapacağını, İstiklal Marşını okutup Türk bayrağını dalgalandıracağını vurguladı. - KASTAMONU