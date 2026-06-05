Xhaka, Dördüncü Dünya Kupası için İsviçre Kadrosunda - Son Dakika
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Xhaka, Dördüncü Dünya Kupası için İsviçre Kadrosunda

Xhaka, Dördüncü Dünya Kupası için İsviçre Kadrosunda
05.06.2026 10:25
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Sunderland kaptanı Granit Xhaka, İsviçre'nin Dünya Kupası kadrosunda dördüncü kez yer alacak.

Sunderland kaptanı Granit Xhaka, İsviçre'nin Dünya Kupası kadrosunda üst üste dördüncü kez yer alacak.

Xhaka 144 maçla İsviçre'nin en çok forma giyen oyuncusu.

Teknik direktör Murat Yakın Xhaka'nın yanı sıra Nottingham Forest forveti Dan Ndoye, Leeds United forveti Noah Okafor ve Burnley forveti Zeki Amdouni'yi de takıma çağırdı.

Amdouni, bu ayın başlarında uzun süreli bir diz sakatlığından döndükten sonra bu sezon Premier Lig'de sadece üç kez yedek sahaya çıktı.

Yakın basın toplantısında Amdouni için "Tıbbi olarak %100 hazır. Sistemimizi biliyor. Rolünü biliyor. Bu yüzden kadroda yer almasından çok memnunum. Bence kadro için en iyi oyuncuları seçtik ve başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Yakın, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yer alan 17 oyuncu da dahil 26 kişilik tecrübeli bir kadro seçti.

Xhaka gibi, Real Betis'in sağ beki Ricardo Rodriguez de üst üste dördüncü Dünya Kupası'nda mücadele edecek ve 136 milli maçına yenilerini eklemeyi hedefleyecek.

Young Boys'un forvetleri Alvyn Sanches ve Joel Monteiro, Mart ayında Almanya ve Norveç'e karşı oynanan hazırlık maçlarında kadroda yer almalarına rağmen, sürpriz bir şekilde kadroya giremediler.

Takım arkadaşları Christian Fassnacht, İsviçre Süper Ligi'nde 18 golle gol kralı olduktan sonra kadroya seçilirken, Cedric Itten ise Fortuna Düsseldorf ile Alman üçüncü ligine düşmesine rağmen kadroda yer aldı.

13 Haziran'da Santa Clara'da B Grubu'ndaki ilk maçlarında Katar ile karşılaşacaklar, ardından Bosna-Hersek ve Kanada ile mücadele edecekler.

İsviçre Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defans: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Orta saha: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (both Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Forvet: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

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