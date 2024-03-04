Y. Adana Demirspor, evinde Fatih Karagümrük\'ü 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Muanza'ya yapılan baskı sonrası topu yayın hemen gerisinde önünde bulan Markao, sağ ayağıyla şutunu çekerken meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.
12. dakikada Emre'nin ceza sahasının sağından attığı topu Mendoza çizgide yakalayıp tek topla Balotelli'ye aktardı. Altıpasın hemen dışında olan Balotelli gelişine çektiği şutta topu kalenin üzerinden dışarı gönderdi.
25. dakikada Balotelli'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Michut, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Salih'in müdahalesiyle yerde kaldı.
27. dakikada penaltı atışını kullanan Balotelli, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
37. dakikada Muanza'nın orta sahadan verdiği pası Balotelli, ceza yayının solundan topuk pasıyla ceza sahasına koşu yapan Mohammadi'ye gönderdi. Mohammadi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekerken, kaleci Sirigu gole izin vermedi.
40. dakikada Yusuf Erdoğan bu kez sol iç kulvarda kaleye uzak mesafeden sol ayağıyla kaleyi yokladı. Kaleci Sirigu iyi bir refleksle topu kornere çelmeyi başardı.
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat Şener
Adana Demirspor: Magomedaliev, Youcef Atal, Andrew Gravillion, Semih Güler, M.Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli
Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Manev, Aymbetov, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Yusuf Barasi, Ozan Demirbağ, Pape Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım, Biraschi, Salih, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Markao
Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Güven Yalçın, Emir Tintiş, Koray Günter, Ceccherini, Adnan Uğur, Bertolacci, Paoletti, Teklic
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Gol: Balotelli (dk. 25 pen.) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar Semih Güler (Adana Demirspor), Eysseric, Salih Dursun (Fatih Karagümrük) - ADANA
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