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Y. Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Y. Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Y. Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Y. Adana Demirspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-lacivertliler, ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar gerçekleştirdi ve Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.

01.04.2024 11:38  Güncelleme: 11:41
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Y. Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, daha sonra topla çalışmalar gerçekleştirdi. Adana temsilcisi, idmanın ilerleyen bölümünde de Fenerbahçe müsabakasının taktiği üzerinde durdu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Y. Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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