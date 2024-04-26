Y. Adana Demirspor ile Galatasaray Arasında İlk Yarıda Eşitlik - Son Dakika
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Y. Adana Demirspor ile Galatasaray Arasında İlk Yarıda Eşitlik

Y. Adana Demirspor ile Galatasaray Arasında İlk Yarıda Eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Y. Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak kaleciler başarılı performanslarıyla gole izin vermedi.

26.04.2024 21:05
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Y. Adana Demirspor, Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Balotelli'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Mendoza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.

12. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında Kerem Demirbay'ın ceza yayının sağından sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahasında sağında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunu kaleci Magomedaliyev gole izin vermedi.

26. dakikada Mendoza'nın vuruşunda seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.

42. dakikada Ziyech'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten dışarıya çıktı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Y.Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Manev dk. 11), Mohammadi, Michut, Maestro, Yusuf Barasi, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Cisse, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Dorukhan Toköz, Alioui, Fougeu, Aimbetov

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Ziyech, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Aurier, Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Ndombele, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Y. Adana Demirspor ile Galatasaray Arasında İlk Yarıda Eşitlik - Son Dakika

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