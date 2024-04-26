Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Y. Adana Demirspor, Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Balotelli'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Mendoza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.
12. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında Kerem Demirbay'ın ceza yayının sağından sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahasında sağında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunu kaleci Magomedaliyev gole izin vermedi.
26. dakikada Mendoza'nın vuruşunda seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.
42. dakikada Ziyech'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten dışarıya çıktı.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Y.Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Manev dk. 11), Mohammadi, Michut, Maestro, Yusuf Barasi, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli
Yedekler: Yılmaz Aktaş, Cisse, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Dorukhan Toköz, Alioui, Fougeu, Aimbetov
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Ziyech, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Aurier, Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Ndombele, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk - ADANA
Son Dakika › Spor › Y. Adana Demirspor ile Galatasaray Arasında İlk Yarıda Eşitlik - Son Dakika
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