Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı'nda kazanıp dünyada ilk 20'ye girdi - Son Dakika
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Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı'nda kazanıp dünyada ilk 20'ye girdi

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Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı\'nda kazanıp dünyada ilk 20\'ye girdi
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Türkiye Satranç Federasyonu'na göre 15 yaşındaki milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, Semerkant'ta bugün oynadığı Satranç Olimpiyatı karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye giren sporcu, federasyon tarafından tebrik edildi.

Milli satranç sporcusu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Satranç Olimpiyatı'nda elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki genç milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde bugün oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye giren Yağız Kaan, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcuyu tebrik etti.

Kaynak: AA
DünyaSporSon Dakika

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