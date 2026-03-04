Yağız Kaan, Satranç Turnuvasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yağız Kaan, Satranç Turnuvasında

04.03.2026 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Malmö'deki prestijli turnuvada dünya 1 numarası ile karşılaşacak.

Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, 1-7 Mayıs tarihlerindeki TePe Sigeman Satranç Turnuvası'nda dünya 1 numarası Magnus Carlsen'in de aralarında bulunduğu oyuncularla karşılaşacak.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre İsveç'in Malmö kentindeki organizasyon, bu yıl 31. kez düzenlenecek.

Satranç takviminin prestijli organizasyonlarından biri olan turnuvada, dünya sıralamasında ilk 5'te yer alan Magnus Carlsen ve Nodirbek Abdusattorov'un da aralarında bulunduğu 8 GM mücadele edecek.

14 yaşındaki dünya 37 numarası Yağız Kaan da usta isimlerle 7 tur boyunca hamle yapacak.

Kaynak: AA

Turnuva, Malmö, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yağız Kaan, Satranç Turnuvasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama

20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:06:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Yağız Kaan, Satranç Turnuvasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.