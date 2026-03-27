Yahyalı'nın Dağcı Tutkusu: İlhan Bayer - Son Dakika
Yahyalı'nın Dağcı Tutkusu: İlhan Bayer

27.03.2026 11:24
İlhan Bayer, dağcılıkla 150 zirve tırmanarak Yahyalı'nın doğa sporları potansiyelini tanıtıyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki İlhan Bayer, çocuk yaşta merak sardığı dağcılık tutkusu sayesinde yaklaşık 150 zirve tırmanışı yaptı.

Sınırları memleketinde yer alan Aladağlar'dan etkilenerek küçük yaşta doğaya ilgi duymaya başlayan Bayer, 12 yaşında başladığı doğa sporlarında zirve tırmanışlarına devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği bölümlerinden mezun olan Bayer, 6 yıldır dağcılık sporunu profesyonel olarak sürdürüyor.

İlhan Bayer, AA muhabirine, Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezi'nde tesis amiri olarak görev yaptığını, işinden geriye kalan zamanlarını doğada geçirmeye çalıştığını söyledi.

Dağlara duyduğu merakın hayatına yön verdiğini belirten Bayer, "Yahyalı, dağlık bir bölgedir. Bu bölgede çocuk yaşta yaptığımız geziler, yürüyüşler esnasında bu coğrafyaya, güzel manzaralara aşık oldum. Hayatımı da hep buna göre yaşadım." dedi.

"Türkiye'de ve yurt dışında zirveler yaptım"

Bayer, Yahyalı Belediyesinin yardımlarıyla Yahyalı Dağcılık Spor Kulübü'nü kurduklarını, bu sayede birçok dağcıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Yüksek irtifa tırmanışlarıyla kendini çok mutlu hissettiğini anlatan Bayer, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve yurt dışında zirveler yaptım. Türkiye'de Isparta'da Dedegül Dağı, Hakkari'de Cilo Dağı, Aladağlar'ın en yüksek zirveleri Demirkazık ve Kızılkaya gibi noktalara tırmanış yaptım. Yurt dışında ise Gürcistan'da bulunan Kafkaslar'ın yüksek zirvesi olan Kazbek Dağı'na tırmanış yaptım. 2025 yılı içerisinde 50'ye yakın dağda zirveye tırmandım. Doğup büyüdüğüm bu toprakları tanıtıp bu sporu icra etmek amacıyla Aladağlar'da bulunan 3 bin metre üzeri 100'e yakın yüksek irtifa zirvesinin neredeyse tamamına çıktım. 2025 yılında summitbook zirve kayıt platformu verilerine göre dünyanın en çok zirve yapan dağcıları arasına girdim. Bu hem benim hem de ilçem için gurur verici bir olay. Zaten bizim amacımız Yahyalı'nın potansiyelini ortaya çıkarmaktı."

Bölgenin tanıtımı için gayret ediyor

Bayer, bu zamana kadar en yüksek zirve tırmanışını Gürcistan'da bulunan 5 bin 54 metre yükseklikteki Kazbek Dağı'na yaptığını dile getirdi.

Sadece kendisi için tırmanış yapmadığını, bölgenin tanıtımı için de gayret ettiğini vurgulayan Bayer, "Sosyal medyada paylaştığım görüntüler sayesinde Türkiye'nin birçok yerinden dağcılar, doğa tutkunları bana ulaşıyor. 'Bu coğrafyayı nasıl gezebiliriz, nerelere gidebiliriz, rehberlik yapar mısın?' gibi söylemleri oluyor. Biz de amacımız doğrultusunda hem ilçemizin tanıtılması hem de bu spora gönül vermiş olduğumuzdan dolayı onları gezdiriyoruz, ilçemizi, doğamızı tanıtıyoruz. Onlara da 'Yahyalı, doğa sporlarının başkenti' diyoruz." diye konuştu.

Bayer, hedefinin Rusya'da bulunan Avrupa kıtasının en yüksek zirvesi Elbruz Dağı'na, ardından Tanzanya'daki Afrika kıtasının en yüksek zirvesi Kilimanjaro Dağı'nın zirvesine tırmanmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yahyalı'nın Dağcı Tutkusu: İlhan Bayer - Son Dakika

