Yahyalıspor ve Hatay Gençlikspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Yahyalıspor ve Hatay Gençlikspor Berabere Kaldı

Yahyalıspor ve Hatay Gençlikspor Berabere Kaldı

Yahyalıspor, Hatay İnce Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller, Becerir ve Gür'den geldi.

28.01.2025 09:48
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Yahyalıspor ile Hatay İnce Gençlikspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 4. Grup maçı 1-1 sona erdi.

Stat: Yahyalı İlçe

Hakemler: Yusuf Can Teker, Ercan Çat,. Mert Yıldırım

Yahyalıspor: Abdussamet Karakoyun, Merdan Ayvacı, Sedat Burak Altay, Abdullah Arpaç, Yasin Turgutalp, Mehmet Ali Yurdakul, Tolgahan Alan (Ertaç Bağcı dk. 85), Hakan Albayrak, Mehmet Becerir (Emirhan Gökbaş dk. 80), Yılmaz Yakar (Talha Karaevli dk. 65), Mehmet Şükrü Önder

Hatay İnce Gençlikspor: Ümit Kurt, Oğuzhan Afşin, Mehmet Karakeçili, İlker Doğru, Muhammed Ali Şimşek, Fatih Dündar, Eyüp Ataş (Çetin Turan dk. 46), Seyfettin Sonkaya (Hasan Aktürk dk. 76), Burak Civelek (Özgür Dükme dk. 46), Raşit Gür, Sait Üzümcü (Yusuf Erdem dk. 89)

Goller: Mehmet Becerir (Dk. 22) (Yahyalıspor) Raşit Gür (Dk. 49) (Hatay İnce Gençlikspor)

Sarı Kartlar: Hakan Albayrak, Sedat Burak Altay (Yahyalıspor) Çetin Turan, Muhammed Ali Şimşek (Hatay İnce Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yahyalıspor ve Hatay Gençlikspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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