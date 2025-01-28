Yahyalıspor ve Hatay Gençlikspor Berabere Kaldı

Yahyalıspor ile Hatay İnce Gençlikspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 4. Grup maçı 1-1 sona erdi.
Stat: Yahyalı İlçe
Hakemler: Yusuf Can Teker, Ercan Çat,. Mert Yıldırım
Yahyalıspor: Abdussamet Karakoyun, Merdan Ayvacı, Sedat Burak Altay, Abdullah Arpaç, Yasin Turgutalp, Mehmet Ali Yurdakul, Tolgahan Alan (Ertaç Bağcı dk. 85), Hakan Albayrak, Mehmet Becerir (Emirhan Gökbaş dk. 80), Yılmaz Yakar (Talha Karaevli dk. 65), Mehmet Şükrü Önder
Hatay İnce Gençlikspor: Ümit Kurt, Oğuzhan Afşin, Mehmet Karakeçili, İlker Doğru, Muhammed Ali Şimşek, Fatih Dündar, Eyüp Ataş (Çetin Turan dk. 46), Seyfettin Sonkaya (Hasan Aktürk dk. 76), Burak Civelek (Özgür Dükme dk. 46), Raşit Gür, Sait Üzümcü (Yusuf Erdem dk. 89)
Goller: Mehmet Becerir (Dk. 22) (Yahyalıspor) Raşit Gür (Dk. 49) (Hatay İnce Gençlikspor)
Sarı Kartlar: Hakan Albayrak, Sedat Burak Altay (Yahyalıspor) Çetin Turan, Muhammed Ali Şimşek (Hatay İnce Gençlikspor) - KAYSERİ
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