İkinci devrede ilk yarısı iki takımın karşılıklı golleri ile geçti. Devrenin yarısında 20 -19 öne geçen Bodrum ekibi, bu dakikadan sonra rakibinin gollerine engel olamadı. Konuk takım müsabakayı 21 - 29 yenerek haftaya oynanacak rövanş maçı için avantaj yakaladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Danimarka, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Muğla haber: Bodrum ekibi, Danimarkalı rakibine son 15 dakikada yenildi - Son Dakika

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