Muğla haber: Bodrum ekibi, Danimarkalı rakibine son 15 dakikada yenildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla haber: Bodrum ekibi, Danimarkalı rakibine son 15 dakikada yenildi

09.10.2022 18:56
Muğla haber: Bodrum ekibi, Danimarkalı rakibine son 15 dakikada yenildi

Muğla haberler... Yalıkavak Spor Kadın Hentbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk maçında Danimarka ekibi Nykbing Falster HK ile evinde oynadı.

Yalıkavak Spor Kadın Hentbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk maçında Danimarka ekibi Nykbing Falster HK ile evinde oynadı. Temsilcimiz, rakibine 21-29 yenilerek turu zora soktu.

Europe Handball Federation (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi 2022-2023 Sezonu 2. Eleme turu ilk maçında Yalıkavakspor, Danimarka takımlarından Nykbing Falster HK ile Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmayı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk ile çok sayıda sporsever izledi.

Maça hızlı başlayan konuk takım, ilk devrenin ortalarında 4 farklı üstünlüğü yakaladı. Oyundan kopmayan Yalıkavakspor, devre arasına girerken son saniye golüyle skoru 15 - 15'e getirdi.

İkinci devrede ilk yarısı iki takımın karşılıklı golleri ile geçti. Devrenin yarısında 20 -19 öne geçen Bodrum ekibi, bu dakikadan sonra rakibinin gollerine engel olamadı. Konuk takım müsabakayı 21 - 29 yenerek haftaya oynanacak rövanş maçı için avantaj yakaladı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla yerel: Bodrum genelinde 16 bin metre bariyer yapıldı Muğla yerel: Bodrum genelinde 16 bin metre bariyer yapıldı Bodrumlu müzisyenlerden sessiz eylem Bodrumlu müzisyenlerden sessiz eylem Engincan Ural - Merve Kaya... EVLENDİLER! Engincan Ural - Merve Kaya... EVLENDİLER!
Kaynak: İHA

Danimarka, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla haber: Bodrum ekibi, Danimarkalı rakibine son 15 dakikada yenildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 01:11:54. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla haber: Bodrum ekibi, Danimarkalı rakibine son 15 dakikada yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement