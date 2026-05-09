Yalova\'da Floor Curling Şampiyonası Başladı

Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 16 kız, 16 erkek ve 16 karma olmak üzere 48 takımın katılımıyla Yalova'da başladı.

90. Yıl Spor Salonu'ndaki açılış seremonisine Yalova Vali Yardımcısı Osman Sarı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da katıldı.

Organizasyonun temsili başlangıcını Vali Yardımcısı Sarı yaptı.

Türkiye Curling Federasyonu Yalova İl Temsilcisi Erkut Ferhatoğlu ve organizasyonun başhakemi Şeyda Zengin, katılımcıları bilgilendirdi.