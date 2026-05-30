Yalova Dart Takımı'ndan Milli Hedefler
Yalova Dart Takımı'ndan Milli Hedefler

Yalova Dart Takımı'ndan Milli Hedefler
30.05.2026 09:44
Yalova dart takımı, 80 sporcusuyla şampiyonada başarılar kazanarak milli takıma sporcu yetiştiriyor.

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren dart takımı, farklı yaş kategorilerindeki yaklaşık 80 sporcusuyla Türkiye şampiyonalarında elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor.

Minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde çalışmalarını sürdüren takım, son 4 yılda katıldığı organizasyonlarda çeşitli dereceler elde ederek milli takıma sporcu kazandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Son 4 yılda antrenör Hanife Zengin'in desteğiyle önemli yatırımlar yapılan 80 sporcunun yer aldığı dart takımı, milli takımda başarılı olacak sporcular yetiştirme hedefine odaklandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yalova Temsilcisi Timur Sevi, AA muhabirine, sporcuların düzenli antrenman programlarıyla önemli gelişim gösterdiğini belirterek, hedeflerinin daha çok madalyalar kazanarak milli takıma sporcu kazandırmak olduğunu söyledi.

Okulları ziyaret ederek öğrencilere dart sporunu tanıttıklarını belirten Sevi, "Çocukları spora yönlendirip özellikle elektronik bağımlılıktan uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Dart, dikkat ve odaklanmayı artıran önemli branşlardan biri." dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü dart antrenörü Hanife Zengin de takımın son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

Sporcularının Türkiye şampiyonalarında dereceler aldığını anlatan Zengin, hedeflerinin milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Genç sporcular "milli" hedef için iddialı

Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki İkra Albaş da ilkokul yıllarında başladığı dartta Türkiye şampiyonalarında dereceler elde ettiğini belirterek, milli takım formasını giymeyi hedeflediğini söyledi.

Rahmi Tokay Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Zehra Hanife Kahraman ise dart sporuna arkadaşının tavsiyesiyle başladığını, son Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini ifade etti.

Yaklaşık 4 yıldır dartla ilgilenen 13 yaşındaki Cemre Zengin de bu sporun odaklanma ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirdiğini belirtti.

18 yaşındaki Ahmet Eymen Tepe ise gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye dereceleri elde ettiğini, hedefinin milli takım kadrosuna seçilmek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Yalova, Yaşam, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
