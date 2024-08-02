Yalovaspor Başkanı Ali Yavru Maddi Destek İstedi - Son Dakika
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Spor

Yalovaspor Başkanı Ali Yavru Maddi Destek İstedi

Yalovaspor Başkanı Ali Yavru Maddi Destek İstedi

Yalovaspor Başkanı Ali Yavru, Yalova halkının kendilerine sağladığı manevi desteği takdirle karşıladıklarını ancak profesyonel liglere yükselmek için maddi destek ihtiyacı duyduklarını belirtti.

02.08.2024 15:52  Güncelleme: 15:54
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Yalovaspor Başkanı Ali Yavru, Yalova halkının kendilerine sağladığı manevi desteği takdirle karşıladıklarını ancak profesyonel liglere yükselmek için maddi destek ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Başkan Yavru, katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalarda bulundu. Yavru, burada yaptığı konuşmada, "Göreve başlayalı bir aydan fazla bir süre geçti ve Yalovaspor taraftarları ile Yalova halkı takıma büyük bir manevi destek veriyor. Ancak, bu desteğin yanında maddi yardıma da ihtiyaç duyuyoruz. Bu düşüncede belediyelerle görüşmeler yapıyoruz ve Yalovaspor'un Yalova için ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Yalovaspor, sadece merkezi değil, Altınova'dan Armutlu'ya kadar tüm Yalova'yı temsil ediyor. Amacımız, Yalovaspor'u eski ihtişamlı günlerine döndürmek ve profesyonel liglere taşımak. Göreve de bu hedefle talip oldum. Bu konuda belediyelerle ve Yalova halkıyla ortak bir anlayış geliştirdik. Yalovaspor'u hep birlikte yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Yalovaspor'un bu sezonki hedefinin BAL'a tutunmak olduğunu ifade eden Başkan Yavru, "Elbette öncelikle önümüzde Bölgesel Amatör Lig var. Bu sezon ilk hedefimiz BAL'da tutunmak. Yalova'yı BAL'da temsil eden bir takımımız daha var. Yeşilovaspor'da BAL'da mücadele ediyor. Elbette bu anlamda biz ligde tutunabilmek için Yeşilovaspor'un üzerinde bir yerde ligi tamamlamalıyız. Gönül 2 Yalova takımının da BAL'da tutunmasını ister ama maalesef bir takımın düşmesi gerekiyor. Ardından da şampiyonluk ve profesyonel liglere yükselmek amacıyla lige asılacağız" dedi.

Kadrolarının oluşturulması hakkında da bilgi veren Yavru, "Bu sezon için iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Genç ve tecrübeli oyuncuları bir araya getirdiğimiz bir takım kurduk. Yalovaspor'a uygun ve hedeflerimize ulaşacak bir ekip oluşturmayı amaçlıyoruz. Maddi destek sağlandığında, sürpriz transferler de yapmayı planlıyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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