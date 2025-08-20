2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, üçüncü gün müsabakalarıyla Aksaray'da sürdü.
Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyona, 35 ülkeden 149 sporcuyla, Hasan Dağı'nda gerçekleştiriliyor.
Şampiyonada 86 kilometrelik parkurda mücadele eden sporcular, Niğde bölgesinde belirlenen hedef noktaya iniş yaptı.
Organizasyon, 23 Ağustos'a kadar devam edecek.
Son Dakika › Spor › Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?