Yardım tırı Türk bayraklarıyla karşılandı - Son Dakika
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Yardım tırı Türk bayraklarıyla karşılandı

18.05.2022 16:54

Yardım tırı Türk bayraklarıyla karşılandıSAMSUN Özel öğretim okullarında dağıtılmak üzere 1 tır dolusu spor malzemesi Samsun'a getirildi.

Yardım tırı Türk bayraklarıyla karşılandı

SAMSUN Özel öğretim okullarında dağıtılmak üzere 1 tır dolusu spor malzemesi Samsun'a getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel gereksinimli öğrencilere yönelik, Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi çerçevesinde yola çıkan tır, Samsun'a ulaştı. Samsun'un farklı ilçelerinde bulunan Milli Eğitim'e bağlı özel okullara dağıtılacak spor malzemeleri alkışlarla karşılandı. Tırın içerisinde; antrenman setinden, çeşitli türdeki toplara, ağırlık malzemelerinden, minder ve fileye kadar 30 farklı malzeme bulunuyor. Atatürk'ün milli mücadele için ilk adımının attığı Tütün İskelesi'ne gelen tırı özel bireylerin yanı sıra Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Tekin Balcı ve ilçe milli eğitim müdürleri karşıladı.

Programda açıklama yapan Vali Dağlı, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde özel öğrencilerimiz için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafında gönderilen malzemeleri Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslimini yaptık. Bundan sonra bu öğrencilerimiz, bu çocuklarımız çok daha iyi sportif yeteneklerini keşfedebileceklerdir. Daha güzel vakit geçirebileceklerdir. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yardım tırı Türk bayraklarıyla karşılandı
Yardım tırı Türk bayraklarıyla karşılandı
Yardım tırı Türk bayraklarıyla karşılandı
Yardım tırı Türk bayraklarıyla karşılandı

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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