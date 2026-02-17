Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. 3 şirket ve Diyarbekir spor futbol kulübüne el konuldu.

YASA DIŞI BAHİS SİTESİNİN SAHİBİ ESKİ BAŞKAN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK tarafından hazırlanan rapora istinaden, "Yasa dışı Bahis" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

BAHİS PARASINI KULÜBE AKTARMIŞLAR

Yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, bugün İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır illerinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞİRKET VE DİYARBEKİRSPOR'A EL KONULDU

3 şirket, Diyarbekirspor, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 işyerine el konuldu. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.