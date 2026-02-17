Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
17.02.2026 08:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken 3 şirket ve Diyarbekirspor kulübüne el konuldu.

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. 3 şirket ve Diyarbekir spor futbol kulübüne el konuldu.

YASA DIŞI BAHİS SİTESİNİN SAHİBİ ESKİ BAŞKAN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK tarafından hazırlanan rapora istinaden, "Yasa dışı Bahis" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

BAHİS PARASINI KULÜBE AKTARMIŞLAR

Yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, bugün İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır illerinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞİRKET VE DİYARBEKİRSPOR'A EL KONULDU

3 şirket, Diyarbekirspor, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 işyerine el konuldu. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır, Operasyon, İstanbul, Güncel, Futbol, Ankara, Hatay, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mesut mesut:
    Aha Gs Gitdi :) 43 22 Yanıtla
    Haydar Toy Haydar Toy:
    yakında çobanı stadına el koyarlar 17 20
  • Uygarata Ozlu Uygarata Ozlu:
    FENERE GEÇMİŞ OLSUN 20 17 Yanıtla
  • osman biçer osman biçer:
    çobani stadının başkanın şirketindir. 17 12 Yanıtla
    Haydar Toy Haydar Toy:
    coba8 stadına el koyacaklar 10 7
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    adam yanlıi yapıyorsa kulübün ne suçu var adama ver cezayı 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı İşte yanıtı Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu

10:31
Gabriel Sara’dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
Gabriel Sara'dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 10:40:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.