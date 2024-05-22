Yaşar Üniversitesi Erkek Satranç Takımı Türkiye Şampiyonası\'nda ikinci oldu

Spor

Yaşar Üniversitesi Erkek Satranç Takımı, 31 üniversitenin katıldığı Üniversitelerarası Satranç Türkiye Şampiyonası'nda genel sıralamada ikinci oldu.

Daha önce Türkiye Şampiyonluğu kazanan Yaşar Üniversitesi Satranç Takımı, başarılara imza atmaya devam ediyor. Sivas'ta düzenlenen Üniversitelerarası Satranç Türkiye Şampiyonası'nda yarışan takım, 31 üniversite takımı arasından dereceye girerek ikincilik kazandı. Toplam 7 maç boyunca ter döken takım üyeleri, büyük başarı kazandı. Milli sporcu FIDE Ustası Emre Emin Dedebaş, 7 maçta 6.5 puan alarak 3'üncü masa birincisi olmaya hak kazanırken, diğer takım üyesi milli sporcu FIDE Ustası Atakan Mert Biçer ise 7 maçta 6.5 puan toplayarak 2'inci masa birincisi oldu.

4 yaşından beri oynuyor

Takım üyelerinden FIDE Ustası, Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Atakan Mert Biçer, 4 yaşından beri satranç oynadığını, 2016 yılında ise milli sporcu olduğunu söyleyerek "Satrançla babam sayesinde tanıştım. Anaokulunda öğrendim, birkaç ay sonra da onu yenmeye başladım. Bir süre Aliağa Satranç Kulübü'nde oynadım ve kendimi geliştirdim. 7 yaşında ilk yarışmama katıldım ve bu böyle devam etti. Kendi yaşıtlarım arasında Türkiye şampiyonluğum, ikinci ve üçüncülüklerim var. Üniversite takımıyla katıldığım ilk yarışmada da ikincilik elde etmek benim için büyük bir gurur" dedi. - İZMİR