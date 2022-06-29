Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika
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Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

29.06.2022 23:51
Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları 76 kilo final müsabakasında İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları 76 kilo final müsabakasında İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final karşılaşmasında Mısırlı Samar Hamza'yı 10-0, yarı finalde ise İspanyol Carla Lera Celda'yı 10-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde ise İtalyan Enrica Rinaldi'yi yine aynı skorla 10-0 ile geçen Yiğit, şampiyon oldu.


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Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika

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