Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final karşılaşmasında Mısırlı Samar Hamza'yı 10-0, yarı finalde ise İspanyol Carla Lera Celda'yı 10-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde ise İtalyan Enrica Rinaldi'yi yine aynı skorla 10-0 ile geçen Yiğit, şampiyon oldu.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika

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