Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Balıkesir Belediyesporlu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleşen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Balıkesirli milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. kez Avrupa şampiyonu olmak için mindere çıktı. 76 kiloda mindere çıkan milli sporcu, çeyrek finalde İtalyan Enrica Rinaldi'yi, yarı finalde de Avusturyalı Martina Kuenz yenerek finale çıktı. Finalde Ukraynalı güreşçi Anastasiya Alpyeyeva'ya mağlup olan Yasemin Adar Yiğit, şampiyonayı 2. olarak tamamlayıp, gümüş madalyanın sahibi oldu. - BALIKESİR