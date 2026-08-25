Yasemin Adar Yiğit, Balıkesirspor\'u Ziyaret Etti

GÜREŞ kariyerini 7 Avrupa, 2 Dünya şampiyonluğu ve olimpiyat üçüncülüğüyle tamamlayan Balıkesirli eski sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit, memleketinin takımı Balıkesirspor'u ziyaret etti. Yiğit, 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki kırmızı-beyazlı takıma yeni sezon öncesi başarı diledi.