Yasemin Adar Yiğit: Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum - Son Dakika
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Yasemin Adar Yiğit: Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum

14.09.2022 22:25
Yasemin Adar Yiğit: Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum

"Kızlarımız için rol model olmaya çalışıyorum""Kadın güreşinde hedefimizi her zaman bir ileriye taşıyoruz"Kaan ÜLKER / BELGRAD (Sırbistan), - Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, "Çok mutlu ve gururluyum.

"Kızlarımız için rol model olmaya çalışıyorum"

"Kadın güreşinde hedefimizi her zaman bir ileriye taşıyoruz"

Kaan ÜLKER/ BELGRAD (Sırbistan), - Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, "Çok mutlu ve gururluyum. Türk kadınını her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum" dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı 6-0 mağlup eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, altın madalyanın sahibi oldu. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yasemin Adar Yiğit, "Çok mutlu ve gururluyum. 2017'nin ardından ikinci kez Sırbistan Belgrad'da dünya şampiyonu oldum. Türk kadınını her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Türk kadının gücünü göstermeye çalışıyorum" diye konuştu."KIZLARIMIZ İÇİN ROL MODEL OLMAYA ÇALIŞIYORUM"'Arkamızdan gelecek olan genç kızlarımız var' diyen şampiyon güreşçi, "Onlar için rol model olmaya çalışıyorum. Çünkü ben bir idolüm. Benim önümde örnek alabileceğim kimse yoktu ve ben hep hayal kurarak mücadele etmeye başladım. Artık genç kızlarımızın da beni örnek alarak güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum çünkü insanımız hep elle tutulur, gözle görülür birinin olmasını istiyor. İnşallah onlar da çok güzel şekilde yarın müsabakalarına devam edecekler. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" dedi."KADIN GÜREŞİNDE HEDEFİMİZİ HER ZAMAN BİR İLERİYE TAŞIYORUZ"Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın şampiyon olduğunu hatırlatan milli güreşçi, "Gerçekten tarih üstüne tarih yazan bir takımız. Güreş olarak her zaman ilkleri başarıyoruz. Kadın güreşinde de hedefimizi her zaman bir ileriye taşıyoruz. Şimdiki hedefimiz ise tabii ki 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah orada da ülkemi en iyi şekilde temsil eder, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşını okuturum" açıklamasında bulundu.

2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili ise başarılı sporcu, "Hayallerimle başlamıştım. Neden olmasın. Hayal kurarak bu seviyeye geldim. Ben inanıyorum ki 2024 Paris'te bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşını okuturuz. İnşallah orada da birinci olurum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Yasemin Adar Yiğit, Belgrad, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasemin Adar Yiğit: Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum - Son Dakika

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