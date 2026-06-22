Yasin Muhittin Can\'dan Altın Madalya

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversite Muaythai Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalya kazanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi milli sporcu Yasin Muhittin Can, Türk bayrağını tekrar göndere çektirmek istiyor.

Brezilya'nın başkenti Brazilya'da 8-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Yasin Muhittin Can, sergilediği performansla kürsünün en üst basamağına çıktı.

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan milli sporcu, şampiyonluk yolunda 9 sporcunun yer aldığı 57 kilo kategorisinde Macaristan, Suudi Arabistan ve Ukrayna'dan rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Türk bayrağını göndere çektiren Yasin Muhittin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muaythai sporuna 12 yaşında başladığını ve o günden bugüne ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer aldığını söyledi.

Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında dereceleri olduğunu belirten 22 yaşındaki sporcu, "Antrenmanlarımız zorlu geçiyor. Antrenörüm Mehmet Ali Uslu, yıllık ve aylık programlar oluşturuyor. Ona göre kısa vadeli, uzun vadeli antrenman programlarımız var. Yüksek kesimlere gidiyoruz, oralarda yoğun koşularımız oluyor." dedi.

Başarının kolay gelmediğini ve sporda istikrarlı olunması gerektiğini vurgulayan Yasin, "En önemlisi antrenöre güven ve inanç olması gerekiyor. Daha sonrasında sporcunun kendine öz güveni ve inancıyla birlikte doğru ve çok çalışarak başarıya ulaşılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Brezilya'daki organizasyonda en çok sporcunun bulunduğu kategoride mücadele ettiğini belirten Yasin, "Güzel, zorlu bir organizasyondu benim için. Bazı yaralar aldık, darbeler aldık. Buna rağmen pes etmedik. Antrenörümün bana olan inancıyla, sağ olsun desteğiyle, yanımda değildi ama desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Yaklaşık 35 ülkenin katıldığı şampiyonada bayrağımızı göndere çektirmek tabii ki tarif edilemez bir duygu. Bizim için en önemlisi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hedefinin yeni şampiyonalarda Türk bayrağını yeniden göndere çektirmek olduğunu aktaran Yasin Muhittin Can, organizasyonun başından sonuna kadar kendisine büyük destek veren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Selman Aslan ile ekiplerine teşekkür etti.

"Sporcu biraz fedakar olmadan olmuyor"

Yasin Muhittin Can'ın antrenörü Mehmet Ali Uslu ise ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılan onlarca sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Yasin Muhittin Can'ın katıldığı her şampiyonadan mutlaka dereceyle döndüğünü söyleyen Uslu, "Gecesini gündüzüne kattı. Bu şampiyona için özellikle özenli bir şekilde başaracağına inandı, şampiyon olacağına inandı. Sürekli antrenman, antrenman, antrenman... Gezmesinden, arkadaşlarından, yemesinden, içmesinden fedakarlık etti. Böyle oluyor şampiyonluk zaten. Sporcu biraz fedakar olmadan olmuyor." dedi.

Yasin Muhittin Can'ın organizasyonlarda karşılaştığı rakiplerinin hiçbirinin hafife alınacak sporcular olmadığına işaret eden Uslu, şunları kaydetti:

"Brezilya'daki Dünya Şampiyonası'nda da hepsi birbirinden iyi mücadele etti ama yine Yasin daha çok mücadele etti, daha iyi teknikler uygulayarak başarıya ulaştı. Kısa bir dinlenme süreci olacak. Yaptığı müsabakalardan dolayı da vücudu biraz deforme oldu. Önümüzde bir Türkiye Şampiyonası var. Uluslararası organizasyonlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye, bayrağımızı göndere çektirmeye çalışacak. Elinden geleni yapacak, bu konuda hiç şüphemiz yok."