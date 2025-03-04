Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı

Spor

Sigaraya bir dev zam daha

Bunu başarırsa kariyerinde bir ilk olacak

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Bir dönem Süper Lig devi Galatasaray'da top koşturan ve futbolculuk kariyerini 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de sürdüren Yasin, kariyer rekorunu kırdı.

SON MAÇTA 2 TANEATTI

2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini alan ve play-off hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Bucaspor 1928'de tecrübeli forvet Yasin Öztekin 2 kez rakip fileleri sarsarak liglerdeki kariyer rekorunu kırdı.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Bu sezon ligde 23 müsabakada 14 gole ulaşan 37 yaşındaki gurbetçi golcü, 2021-22'de Samsunspor formasıyla 1'inci Lig'deki 12 gollük performansını geride bıraktı.

SANTRFOR OYNUYOR, GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Grupta gol krallığı yarışında zirvede yer alan Yasin Öztekin, attığı gollerle takımının play-off yarışına tutunmasını sağladı. Kanat oyuncusu olmasına rağmen İzmir ekibinde santrfor olarak görev yapan 37 yaşındaki futbolcu, bu sezon kupada da 2 maçta 2 gol kaydetti. Yasin, geçen sezon sarı-lacivertli formayla 28 lig maçında sadece 4 gol atmıştı.