Üye Girişi
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu - Son Dakika

Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu

05.12.2021 11:59

- Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu Sağlığı için 76 yaşında spor salonunun yolunu tuttu Kalp rahatsızlığı için hastaneye giden Diyarbakırlı Mehmet Ok'a, doktorlar tarafından ameliyat olması gerektiği söylendi.

- Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu

Sağlığı için 76 yaşında spor salonunun yolunu tuttu

DİYARBAKIR - Kalp rahatsızlığı için hastaneye giden Diyarbakırlı Mehmet Ok'a, doktorlar tarafından ameliyat olması gerektiği söylendi. Yaşından dolayı ameliyattan vazgeçen doktorlar, kendisine spor yapmayı önerdi. 76 yaşında her gün spor yapan Ok, eski sağlığına kavuştu.

Yıllarca terzilik yapan Diyarbakırlı Mehmet Sıddık Ok, şimdilerde sağlığı için vaktinin büyük kısmını yıllarca yorduğu bedenini dinç tutmak için harcıyor. 3 çocuk babası, 2 de torun sahibi olan Mehmet Sıddık Ok, kalp rahatsızlığı yaşamaya başladı. Şikayetleri üzerine hastaneye giden Ok'a doktorlar, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Doktorlar, daha sonra Mehmet Ok'u yaşında dolayı ameliyat etmekten vazgeçti ve spor yapmasını önerdi. İki ay önce spora başlayan Mehmet Ok, haftanın yedi günü spor salonunda ter döküyor. Bu süreçte sağlığında düzelme olduğunu aktaran Ok, 7'den 70' herkesi spor yapmaya davet etti.

"Spor yaptıkça sağlığıma kavuşuyorum"

76 yaşında olduğunu söyleyen Mehmet Sıddık Ok, sağlık sorunlarından dolayı spora başladığını ifade etti. Damar sertliği yaşadığını belirten Ok, "Kalbim ağrıyordu, kalp, damar doktoruna gittim. Doktor, filmlerimi çekti, kalp kapağımda sorunlar olduğunu, ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Daha sonra yaşımdan dolayı beni ameliyat etmedi. Bana sporu tavsiye etti. Eve geldim, evdekilerle konuştum. Onlar da memnuniyetle kabul etti. Sporun sağlığa faydalı olduğunu biliyorlar. Ben de her gün spora gelip çalışıyorum. Çalıştıkça kendime geliyorum, iyileşiyorum. Kalp sancım kalmadı, damar sertliğim normalleşmiş. İki aydır başladım ve her gün spora geliyorum. Spor yaptıkça sağlığıma kavuşuyorum. Kendimi daha dinç ve rahat hissediyorum. Spordan memnunum, genç, yaşlı herkese sporu tavsiye ediyorum. Sağlığı yerinde olmayan yaşlılarda gelip spor yapsınlar. Gençler beni gördüklerinde hoş karşılıyorlar. Diyorlar, 'dayıcım maşallah bu yaşınla çok güzel spor yapıyorsun; enerjiksin'. Onlar bana dua ediyor, bende onlara dua ediyorum" dedi.

Terzilik ve sporcu kimliğinin yanı sıra şiir yeteneği de olan Mehmet Sıddık Ok, sözlerini yazdığı şiiri okuyarak tamamladı:

Boşa vakit geçirmeyin, değer verelim zamana

Zaman çabuk gelip geçer değer verelim zamana

Vakit altından kıymetli, kimseye olmaz zimmetli, İnsan olmalı gayretli değer verelim zamana

Zaman uçan kuşa benzer, geçince canımı ezer, içime sıkıntı dizer, değer verelim zamana.

Arslan: "Onu gördükçe çok mutlu oluyorum"

Spor salonu işletme müdürü Sercan Arslan, 7 yıldır Mehmet Sıddık Ok'un geldiği salonda işletme müdürlüğü yaptığını kaydetti. Mehmet Ok'u ilk gördüğü zaman kendisinin de şaşırdığını söyleyen Arslan, "Kendisi 76 yaşında, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Genelde gençler, memurlar, öğrenciler, en fazla 50 küsur yaşlarında insanlar gördüm. Onu görünce biz de çok şaşırdık. Spor yapabilir mi diye düşünürken, gayet de güzel spor yaptığını gördük. İlgi görüyor ve bu bizimde hoşumuza gidiyor. Kendi adıma söyleyeyim, onu gördükçe çok çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu
Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu

Mehmet Sıddık, Mehmet Ok, Kalp, dua, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti 12:47 Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

Son Dakika Haberleri
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımız 1934 yılında elde ettikleri haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır
13:02 Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu
13:01 Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler
12:46 Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
12:27 Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar
12:25 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
11:42 Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları
11:42 Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
11:40 AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak
11:16 3 farklı erkek kızı uyutup, 3 kez cinsel istismarda bulundu
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak         
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 13:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşından dolayı ameliyat edilmedi, 76 yaşında spora başladı, sağlığına kavuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement