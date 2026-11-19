Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Mustapha Yatabare, "Şu an durumumuz iyi değil. Ancak milli arada iyi çalışmaya gayret ettik" dedi.

Boluspor, Trendyol 1'inci Lig'in 15'inci haftasında cumartesi günü saat 19.00'da Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, mücadelenin hazırlıklarını Karaçayır Tesisleri'nde teknik direktör Mustapha Yatabare yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Isınma, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, futbolcuların geniş alanda 2 grup halinde gerçekleştirdiği top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

YATABARE: YAPABİLECEĞİMİZ EN İYİ MÜCADELEYİ ORTAYA KOYACAĞIZ

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Mustapha Yatabare, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yatabare, "Çalışıyoruz ve gün geçtikçe takımın havası güzel gidiyor. Çok şükür, umarım bu havayı Karagümrük maçında da sahaya yansıtabiliriz. Karagümrük'ün, 1'inci ligdeki diğer takımlar gibi iyi bir takımın olduğunu biliyoruz. Yapabileceğimiz en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Biz de kendimiz iyi olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

'TAKIMIN HAVASINI YÜKSELTMEYE ÇALIŞTIK'

Takımın mevcut durumunun iyi olmadığını belirten Yatabare, "Şu an durumumuz iyi değil. Ancak milli arada iyi çalışmaya gayret ettik. Takımın havasını yükseltmeye de yardımcı olmaya çalıştık. Umarım bunu Karagümrük maçında da gösteririz. Şu anki durumumuz bu" ifadelerini kullandı.