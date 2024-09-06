Yatağan'da Spor Yetenek Taraması Toplantısı - Son Dakika
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Yatağan'da Spor Yetenek Taraması Toplantısı

Yatağan\'da Spor Yetenek Taraması Toplantısı

Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 2024-2025 sezonu Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında veli bilgilendirme toplantısı düzenledi. Program kapsamında, çocukların spor alanındaki yeteneklerinin keşfedilmesi ve uygun spor dallarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

06.09.2024 11:39
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Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 2024-2025 sezonu Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında veli bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, Yatağan Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında, çocukların spor alanındaki yeteneklerinin keşfedilmesi ve uygun spor dallarına yönlendirilmesi hedefleniyor. Toplantıda velilere, programın amaçları, süreçleri ve çocuklarının sportif gelişimlerine nasıl katkı sağlayacağı konusunda detaylı bilgiler verildi.

Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bu programın genç nesillerin sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığı kazanması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, velilerin sürece aktif katılımının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, çeşitli spor branşlarını kapsıyor ve çocukların fiziksel yeteneklerine göre farklı spor dallarına yönlendirilmesini amaçlıyor. Programın önümüzdeki günlerde çeşitli uygulama ve testlerle devam etmesi planlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Gençlik, Yatağan, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yatağan'da Spor Yetenek Taraması Toplantısı - Son Dakika

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