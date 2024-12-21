Yaygınspor Namağlup Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yaygınspor Namağlup Şampiyon

Yaygınspor Namağlup Şampiyon

Yaygınspor, Zaferspor'u 12-1 yenerek Süper Amatör Lig A Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

21.12.2024 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Süper Amatör Lig A Grup'unda 28 puanla son haftaya lider olarak giren Yaygınspor, Zaferspor'u 12-1 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamlayarak puanını 31'e yükseltti.

Muş Süper Amatör Lig A Grubu'nda Teknik Direktör Abas Bakış, önderliğinde başarılı bir sezon geçiren Yaygınspor, son hafta Zaferspor'u 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı. Sezon boyunca üstün bir performans sergileyen ekip, bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti.

Namağlup bir şekilde grubunu zirvede bitiren Yaygınspor, önümüzdeki günlerde başlayacak olan 4'lü Play-Off karşılaşmalarında mücadele edecek. Şampiyonluk hedefiyle play-off'lara çıkacak olan takım, sezonun en güçlü ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Yaygınspor'un namağlup lider olarak grubunu tamamlamasının ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Hakim Çalışcı, takımın sezon boyunca sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu başarı, takımımızın ne kadar kenetlendiğinin ve inandığının bir göstergesidir. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız, sezon başından bu yana büyük bir özveriyle çalıştılar. Bu emeklerin karşılığını namağlup bir şekilde grubumuzu tamamlayarak aldık.

Elbette işimiz burada bitmedi. Hedefimiz, Play-Off karşılaşmalarını da en iyi şekilde tamamlayarak bu sezonu şampiyonlukla taçlandırmak. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan tek ricamız, bize inanmaya ve destek vermeye devam etmeleridir. Yaygınspor, bu destekle daha büyük başarılara imza atacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çalışcı, ayrıca bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Özelikle sponsorlarımız, İş Adamı Turgut Fırat ve birlikte çalıştığımız herkesin katkısı çok büyük. Yönetim kurulumuzdan teknik ekibimize, oyuncularımızdan taraftarımıza kadar herkesin payı var. Bu başarı hepimizin" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Futbol, Hakim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaygınspor Namağlup Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:22 TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses’ten savcıya ’Dedemin dedesi şehit’ savunması TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
17:52 Bakan Fidan’dan Trump’ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:53 MHP’li Yıldırım’dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider
21:47 Merkez Bankası’ndan KKM’de sadeleştirme adımı Merkez Bankası'ndan KKM'de sadeleştirme adımı
21:46 Hamas’tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:47 ABD Heyeti Şam’da HTŞ ile Görüştü ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 19:43:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yaygınspor Namağlup Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.