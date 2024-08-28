YayTanSay Spor Kulübü'nde Taekwondo Kuşak İmtihanı - Son Dakika
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YayTanSay Spor Kulübü'nde Taekwondo Kuşak İmtihanı

YayTanSay Spor Kulübü\'nde Taekwondo Kuşak İmtihanı

YayTanSay Spor Kulübü'nde geleceğin taekwondo şampiyon adayları kuşak imtihanı yapıldı. Milli takım antrenörlerinden Yavuz Sayan, imtihanın başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

28.08.2024 13:57
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YayTanSay Spor Kulübü'nde geleceğin taekwondo şampiyon adayları kuşak imtihanı oldu. Milli takım antrenörlerinden Yavuz Sayan, kuşak imtihanının başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Kayseri'nin önde gelen spor kulüplerinden YayTanSay'da Taekwondo kuşak imtihanı yapıldı. Minik bedenler, bir üst kuşağa geçebilmek adına ter döktü. Geleceğin şampiyonları, Milli takım antrenörleri Arzu Tan Sayan nezaretinde kuşak imtihanı oldu.

Milli takım antrenörü Yavuz Sayan, kuşak imtihanının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Yavuz Sayan, "YayTanSay kulübümüz bünyesinde sporcuların katılımı ile kuşak imtihanını başarıyla gerçekleştirdik. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek adına üstlendiğimiz misyonumuzu en iyi şekilde yerine getirmek adına çaba sarf ediyoruz. Bu noktada gerek Arzu hocamız, gerekse takım kaptanlarımız ile sporcularımıza en iyi eğitimi vermenin gayreti içerisindeyiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor YayTanSay Spor Kulübü'nde Taekwondo Kuşak İmtihanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YayTanSay Spor Kulübü'nde Taekwondo Kuşak İmtihanı - Son Dakika
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