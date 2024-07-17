Yaz Gençlik Kampları İkinci Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği Yaz Gençlik Kampları'nın ikinci dönem başvuru sonuçları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gençlik kamplarının, program sorumluları ve gönüllü kamp liderlerinin koordinasyonunda 38 farklı kamp alanında hizmet verdiği belirtildi.

Beş gün boyunca ulaşım, konaklama ve yeme-içme dahil tamamen ücretsiz hizmet veren gençlik kamplarının, bu yıl 145 bin 123 başvuruyla rekor sayıya ulaşarak gençler ve ailelerin ilgi odağında yer aldığı ifade edildi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kamp atamalarının, fırsat eşitliği ve liyakat ilkesi referans alınarak sistem algoritması üzerinden otomatik yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her genç için 1 kez doğa, 1 kez deniz kampına katılma hakkı bulunmakla birlikte, atama önceliği bulunan 3 ayrı kriter; şehit-gazi yakınlığı, başarı durumu ve maddi gelir başlıklarında da öncelik sıralaması yapılıyor. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanıyor. Kamp alanlarının güvenliği güvenlik görevlilerince sağlanırken, gençlerin tüm ihtiyaçları ise gençlik liderleri tarafından gideriliyor. İkinci 6 dönem kamp başvuru sonuçları (https://e-genc.gsb.gov.tr) adresinden öğrenilebilecek."