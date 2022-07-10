Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor

10.07.2022 12:46
Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor

Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 Yılı Yaz Spor Okulları çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 Yılı Yaz Spor Okulları çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sporun gelişimi adına yıllardır sportif yatırımlarını ve faaliyetlerini başarıyla sürdüren Osmaneli Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ortaklığında, çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için çalışmalarına her geçen gün hız kazandırıyor. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim aldığı yaz spor okullarında bu yılda branş eğitim uygulamaları uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, karate, taekwondo branşlarında eğitimlerin verildiği 2022 yılı Yaz Spor Okulları'nda çocukların ve gençlerin en iyi imkanlarla spor yapmaları sağlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, vatandaşların spor yapabilmeleri için birçok alan oluşturduklarını belirterek, "Okulların kapanmasıyla birlikte yaz spor okullarımız başladı. Gençlerimizin gösterdiği ilgiden çok memnunuz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
BAŞKALE'NİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNE YOĞUN İLGİ BAŞKALE'NİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNE YOĞUN İLGİ BAYRAMDA DOĞAYLA İÇ İÇE ÇADIR VE KARAVAN TATİLİNE YOĞUN İLGİ BAYRAMDA DOĞAYLA İÇ İÇE ÇADIR VE KARAVAN TATİLİNE YOĞUN İLGİ Afyonkarahisar'da GSB Spor okulları eğitimleri devam ediyor Afyonkarahisar'da GSB Spor okulları eğitimleri devam ediyor
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:37 İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:16 Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı
12:16 Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı
12:13 Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti
12:11 Alibeyköy Barajı'na giren çocuk boğularak can verdi! 40 dakika süren ilk yardım yeterli olmadı...
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 12:49:52. #1.12#
SON DAKİKA: Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement