Yaz spor okullarında minik sporcular geleceğe hazırlanıyor

Sivas Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları kapılarını açtı. 7 farklı branşta düzenlenen spor okullarına bu yıl bin 500 çocuk kayıt yaptırdı.

Sivas Belediyesi, çocukları çevrenin zararlı etkilerinden uzak tutmak, verimli ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak ve gizli kalmış yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen yaz okullarında, ücretsiz servis ve spor malzemesi desteği sağlanıyor.

Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Karate, Tekvando, Okçuluk ve Sayokan branşlarında eğitim alacak sporculardan başarı gösterenler Sivas Belediyespor'un alt yapı takımlarında yer alacak.

Yaz spor okullarının açılışına katılan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, futbol antrenmanı yapan çocuklarla bir araya gelerek minik sporcularla yakından ilgilendi. Çocukların yaz spor okuluna gösterdikleri ilginin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Başkan Bilgin, "Çocuklarımızın hareketli bir yaz geçirmelerini sağlamak, onlara sporu sevdirmek, yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için gerçekleştirdiğimiz yaz okullarımıza çocuklarımızın ilgisi bir hayli fazla. Bu durum bizleri oldukça mutlu ediyor. Tabi çocuklarımızın ilgi alanına göre sporu sevdirdikleri ve destekledikleri için velilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah burada eğitim alan çocuklarımız ilerde Belediyespor'umuza, Sivasspor'umuza hizmet edecek büyük sporcular olacaktır. Hem derslerinde başarılı olacak, hem de spor ile bütünleşerek iyi bir sporcu, iyi bir genç olacaklarına inanıyorum. Bize emanet edilen gençlere gözümüz gibi bakacağız, hepsi bizim bir evladımız ve ileride Sivas'ımızı temsil edecek şampiyon sporcular olacaklar. Sadece antrenman yapmayacaklar, sosyal yönden de kendilerini geliştirmeleri için birçok faaliyette bulunacaklar. Hepsine başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS